Roca vor Wechsel zu Betis

Marc Roca wird aller Voraussicht nach zu Betis Sevilla wechseln. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wird sich den Andalusiern laut der ‚Mundo Deportivo‘ zunächst per Leihe anschließen. Teil des Deals sei darüber hinaus eine Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro. Bereits seit einigen Wochen soll sich der Spanier mit dem Verein einig sein, nach dem Abstieg von Leeds United in die Championship sucht Roca eine neue Herausforderung in La Liga.

Vor einem Jahr war Roca vom FC Bayern München auf die Insel gewechselt. Damals hatte Leeds ebenjene zwölf Millionen Euro gezahlt, die nun als Kaufoption für Betis ausgehandelt wurden. Vertraglich ist Roca noch bis 2026 an die Whites gebunden. In der abgelaufenen Saison kam er bei Leeds auf 36 Pflichtspieleinsätze, in denen er drei direkte Torbeteiligungen beisteuerte.

