„Historische Prügel“: Die internationalen Pressestimmen zum DFB-Debakel

Wie erwartet gehen die hiesigen Zeitungen mit der Löw-Truppe hart ins Gericht. „Ein Spiel wie eine Abrissbirne“, befindet der ‚Spiegel‘ und urteilt: „Die deutsche Nationalmannschaft wähnte sich auf dem Weg zurück in die Weltspitze. Dann kam die spanische Furie – und machte alles kaputt.“ In Gedenken an Rudi Völler sah die ‚FAZ‘ in Sevilla den „deutschen Tiefpunkt“. „Deutschland geht mit 0:6 in Spanien unter und erlebt ein großes Debakel“, klagt der ‚Focus‘. Die ‚Bild‘ geht bereits auf die Folgen der gestrigen Schmach ein: „Jetzt wackelt Jogi“.

Spanien

Natürlich ganz anders die Gemütslage im Land des Siegers: Die ‚Marca‘ nennt es eine „historische Abreibung“, die La Roja den Deutschen verpasste und jubelt: „Das Team von Luis Enrique zerschmettert Deutschland“. Die ‚as‘ bezeichnet die Selección als einen „Rammbock“ und sah „die beste Leistung der spanischen Nationalmannschaft seit dem Amtsantritt von Luis Enrique“. Die katalanische ‚Mundo Deportivo‘ titelt: „6:0: Historische Prügel“. Der Radiosender ‚Cadena SER‘ bemitleidet die „gedemütigten“ Deutschen.

England

Die ‚Sun‘ feiert vor allem den „zügellosen Hattrick“ vom Mann des Abends: Manchester Citys Ferran Torres. Die ‚Daily Mail‘ befasst sich mit dem Schicksal des Bundestrainers: „Spanien betäubt Deutschland und übt Druck auf Joachim Löw aus.“ Der ‚Daily Mirror‘ bedient sich eines typisch englischen Wortspiels und betont den „Six Appael“ des spanischen Auftritts. Der ‚Evening Standard‘ schmückt seinen Titel mit einem Zitat von Löw, der „wirklich nicht weiß, was da passiert ist“.

Italien

In Italien fokussieren sich die Gazzetten auf den Gala-Auftritt der Spanier: „Spanien verheerend – sechs Tore gegen Deutschland“, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘ ehrfürchtig. Die in Turin ansässige ‚Tuttosport‘ hebt die Leistung von Juve-Stürmer Álvaro Morata hervor und feiert die „Álvaro-Show“. „Super-Spanien demütigt Deutschland“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘.

Frankreich

Das treffende Wort Demütigung findet sich auch in der Schlagzeile von ‚France Football‘. „Spaniens unglaubliche Demütigung“ bestaunten die Redakteure des französischen Fachmagazins. Ihre Kollegen von der ‚L'Équipe‘ urteilen zurecht: „Die Mannen von Luis Enrique zerschmetterten eine sehr schwache deutsche Auswahl“. ‚Le Figaro‘ zufolge machte die Selección „kurzen Prozess“, das Spiel sei „eine Demonstration“ gewesen.