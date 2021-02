Sieben Leihspieler: Frankfurts glückliches Händchen

Frederik Rönnow (28)

Leihklub: FC Schalke 04

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Leih-Tausch mit Markus Schubert hat sich für Rönnow nur zu Saisonbeginn ausgezahlt. Nach sieben Einsätzen musste der Keeper verletzungsbedingt pausieren und hat seinen Platz im Tor seither an Ralf Fährmann verloren. Wie es mit Rönnow weitergehen könnte – ob in Frankfurt, Gelsenkirchen oder ganz woanders – ist völlig offen und hängt auch von Schalkes künftiger Ligazugehörigkeit ab.

Rodrigo Zalazar (21)

Leihklub: FC St. Pauli

Nach unglücklicher Leihe in Polen ging es im Sommer in die zweite Bundesliga. Bei St. Pauli ist Zalazar im Mittelfeld gesetzt, verbuchte bereits acht Torbeteiligungen (fünf Tore, drei Assists). Gut vorstellbar, dass der Uruguayer sich zur neuen Saison an den Durchbruch in Frankfurt heranwagt.

Dejan Joveljic (21)

Leihklub: Wolfsberger AC

In Österreich blüht der Mittelstürmer wieder auf. Wettbewerbsübergreifend traf Joveljic zehnmal, legte drei weitere Tore auf. Womöglich erhält der Serbe in der kommenden Saison eine neue Chance bei der SGE. Denn noch ist offen, wie es mit dem begehrten André Silva und Leihstürmer Luka Jovic weitergeht.

Gonçalo Paciência (26)

Leihklub: FC Schalke 04

Seit Ende November fällt der Angreifer (ein Tor, ein Assist) mit einer Knieverletzung aus, einer Rückkehr ist noch nicht absehbar. Schalke besitzt eine Kaufpflicht über 9,5 Millionen Euro, die bei Klassenerhalt greift. Derzeit stehen die Zeichen also eher auf Trennung im Sommer.

Nils Stendera (20)

Leihklub: Lok Leipzig

Der jüngere Bruder von Ex-Eintrachtler Marc Stendera soll in der Regionalliga Spielpraxis sammeln – dort ist der Spielbetrieb seit Anfang November unterbrochen. Mittelfeldspieler Stendera pendelte bislang zwischen Startelf und Ersatzbank. Im Sommer spracht die Eintracht vom „richtigen Zwischenschritt in seiner noch jungen Karriere“. Ob es eines Tages für den Durchbruch am Main reichen wird, ist ungewiss.

Danny da Costa (27) & Dominik Kohr (27)

Leihklub: Mainz 05

Das Duo wechselte im Januar zu den 05ern und ist seitdem gesetzt. Und die Bilanz mit da Costa und Kohr in der Startelf kann sich sehen lassen: Zwei Siege, ein Remis und nur eine Niederlage stehen für die abstiegsbedrohten Mainzer zu Buche. Kaufoptionen gibt es wohl nicht, gelingt der Klassenerhalt, wird man aber womöglich über eine Weiterbeschäftigung nachdenken.

- FC Bayern: Acht Leihspieler im Check - Borussia Dortmund: Fünf Leihspieler im Check - Hertha BSC: Drei Leihspieler im Check