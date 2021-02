Leipziger Leihspieler: RB plant langfristig

Marcelo Saracchi (22)

Leihklub: Galatasaray (bis Saisonende)

Bereits seit über einem Jahr ist der Uruguayer nach Istanbul verliehen. Aktuell fehlt Linksfuß Saracchi wegen einer Muskelverletzung, ist sonst aber gesetzt (34 Spiele, sieben Torbeteiligungen). Die Perspektive in Leipzig könnte allerdings besser sein: Dort unterschrieb Angeliño jüngst bis 2025 – und der ist auf der linken RB-Seite nicht mehr wegzudenken.

Luan Cândido (20)

Leihklub: RB Bragantino (bis Saisonende)

Gleiches gilt für Cândido, der für Leipzig noch ohne Profispiel ist und seit Januar 2020 bei Partnerklub Bragantino geparkt ist. Hinzukommt, dass der Linksverteidiger in seiner brasilianischen Heimat nur sporadisch eingesetzt wird, 518 Einsatzminuten stehen in dieser Saison auf seinem Konto.

Ademola Lookman (23)

Leihklub: FC Fulham (bis Saisonende)

18 Millionen Euro hatte RB einst gezahlt, den Durchbruch in Sachsen packte Lookman nicht. Bei Fulham ist der Offensivspieler gesetzt, steuerte in der Premier League je drei Tore und Vorlagen bei. Für eine Festverpflichtung verlangt Leipzig angeblich 17 Millionen Euro.

Yvon Mvogo (26)

Leihklub: PSV Eindhoven (bis 2022)

An Péter Gulácsi kam Mvogo nie dauerhaft vorbei, in Eindhoven ist er die Nummer eins. Der Bundesligist behält den Schweizer Schlussmann im Blick, verlängerte vor der Leihe bis 2023. Sportdirektor Markus Krösche sagte zur Verabschiedung, man sei „von Yvon total überzeugt“.

Tom Krauß (19) & Dennis Borkowski (19)

Leihklub: 1. FC Nürnberg (bis 2022)

Das Duo mit Länderspiel-Erfahrung im Junioren-Bereich soll in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln und dann den Anlauf in Leipzig starten. Krauß ist im Nürnberger Mittelfeld gesetzt, Stürmer Borkowski stieß im Januar zu den Franken und kommt auf bislang drei Teileinsätze.

Frederik Jäkel (19)

Leihklub: KV Oostende (bis 2022)

Der Innenverteidiger verpasste die ersten Monate der Saison mit einer Rückenverletzung, kam danach aber regelmäßig zum Zug. In Leipzig traut man dem siebenfachen U19-Nationalspieler zu, eine Option für die Profis zu werden.

Tim Schreiber (18)

Leihklub: Hallescher FC (bis 2022)

In der Torwart-Hierarchie war Schreiber nur noch die Nummer vier, entschied sich im Winter deshalb für den Schritt in die dritte Liga. Zum Einsatz kam er für Halle bislang noch nicht.

Eric Martel (18)

Leihklub: Austria Wien (bis 2022)

Seit Januar ist der Mittelfeldspieler in Österreich, lief dort unter Peter Stöger in fünf von sechs Partien auf und fehlte nur einmal gesperrt. RB setzt auf den U19-Nationalspieler, berief Martel vor seiner Leihe bereits regelmäßig in den Profikader und ließ ihn im DFB-Pokal debütieren.