Suárez-Ersatz: Barça kontaktiert Duo

Der FC Barcelona beschäftigt sich mit der Verpflichtung von Maximiliano Gómez vom FC Valencia. Wie ‚Ser Deportivos Valencia‘ berichtet, haben die Katalanen das Umfeld des Stürmers kontaktiert, um in Erfahrung zu bringen, für wie viel Geld der 24-Jährige zu haben wäre. In Barcelona würde der Uruguayer auf seinen Landsmann Luis Suárez folgen, der den Klub verlassen soll. Gómez ist noch bis 2024 an Valencia gebunden, in seinem Vertrag befindet sich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 140 Millionen Euro.

Ein weiterer Kandidat auf die Suárez-Nachfolge ist Moussa Dembélé von Olympique Lyon. Der 24-jährige Franzose wird von dem italienischen Transfer-Experten Gianluca Di Marzio mit den Katalanen in Verbindung gebracht. Demnach habe Co-Trainer Henrik Larsson den Stürmer kontaktiert.