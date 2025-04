Kehrtwende: Bobic vor neuer Herausforderung

Fredi Bobic heuert offenbar doch nicht in Kroatien, sondern in der polnischen Ekstraklasa an. ‚Sky‘ berichtet von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen dem 53-Jährigen und Legia Warschau. Angedacht sei, dass Bobic eine leitende Managementposition einnimmt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt wurde der Funktionär noch als heißer Kandidat für den vakanten Posten des Sportdirektors bei Dinamo Zagreb gehandelt. Positive Verhandlungen mit Warschaus Klubbesitzer Dariusz Mioduski sollen Bobic jetzt umgestimmt haben. Seit seinem Aus als Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC im Januar 2023 ist er ohne Anstellung.