Union: Wszolek hat drei Optionen im Ausland

Die Wege von Pawel Wszolek und Union Berlin werden sich wohl endgültig zu trennen. Nach Informationen von ‚Sport Interia‘ stehen der Pole und die Köpenicker vor der Auflösung des Vertrags. In den Planungen der Berliner spielt der 30-Jährige keiner Rolle mehr, schon in der vergangenen Saison war Wszolek an Legia Warschau ausgeliehen.

Vom Klub aus der polnischen Hauptstadt soll dem Flügelspieler zudem ein Dreijahresvertrag vorliegen. Verhandlungen über das Gehalt finden derzeit statt, so das polnische Sportportal. Alternativ hat Wszolek auch zwei konkrete Offerten aus dem europäischen Ausland vorliegen. Ein belgischer Erstligist und ein Klub aus Frankreichs Ligue 2 sollen um den Rechtsfuß buhlen.