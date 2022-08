Senesi in die Premier League

Der AFC Bournemouth verstärkt seine Innenverteidigung mit Marcos Senesi. Die Cherries vermelden die Verpflichtung des 25-jährige Argentiniers, der vom Eredivisie-Klub Feyenoord Rotterdam losgeeist wird.

Senesi unterschreibt für insgesamt vier Jahre im Süden Englands. Der Linksfuß zählte vergangene Saison zu den besten Abwehrspielern in den Niederlanden. Vor drei Jahren war er gegen eine Ablöse von sieben Millionen Euro von San Lorenzo zu Feyenoord gewechselt.

