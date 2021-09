FC Bayern: Musiala & Gnabry rechtzeitig fit

Julian Nagelsmann hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Greuther Fürth am morgigen Freitag (20:30 Uhr) die Personalsituation des FC Bayern erläutert. Wie der Cheftrainer erklärte, haben die zuletzt angeschlagenen Jamal Musiala (18/Bänderdehnung) und Serge Gnabry (26/Infekt) wieder trainiert und können gegen die Franken in den Kader zurückkehren. Auch Lucas Hernández, der an Knieproblemen laboriert, ist einsatzbereit.

Gedulden müssen sich derweil die Franzosen Kingsley Coman (25/Herz-OP) sowie Corentin Tolisso (27/Wadenverletzung). Beiden gehe es laut Nagelsmann „besser“, für einen Einsatz gegen Fürth reiche es aber nicht. Für den am Knie verletzten Sven Ulreich (33) rückt Christian Früchtl (21) in den Kader.