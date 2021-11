Wegen Torres: Barça-Besprechung mit Pep

Geschäftsführer Mateu Alemany und Finanzboss Ferran Reverter haben offenbar persönlich versucht, Pep Guardiola von der Freigabe für Ferran Torres (21) zu überzeugen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, sind die beiden Barça-Bosse nach Manchester gereist, um dem Trainer der Citizens einen solchen Deal bei einem gemeinsamen Abendessen schmackhaft zu machen.

Guardiola, der von einem Vertreter des englischen Klubs begleitet wurde, habe keine letztlich Einwände gehabt. Voraussetzung sei allerdings, dass der FC Barcelona eine adäquate Finanzierung auf die Beine stellt.

Mit Torres selbst sollen sich die Katalanen derweil schon geeinigt haben. Dies berichteten mehrere spanische Medien am Samstag übereinstimmend. Es scheint also ganz so, als gelinge es Barça, im Januar den von Neu-Trainer Xavi mit Nachdruck eingeforderten neuen Außenstürmer an Land zu ziehen.