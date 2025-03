Wolfsburg: Hasenhüttl ohne Europa weg?

Sollte der VfL Wolfsburg den europäischen Wettbewerb verpassen, droht ein Abgang von Trainer Ralph Hasenhüttl. Dem ‚kicker‘ zufolge könnte ein schlechtes Abschneiden in der Bundesliga nicht nur eine Wechselwelle zur Folge haben, auch die Trennung von Hasenhüttl am Ende der Saison sei nicht auszuschließen. „Im Moment stellt sich die Frage für mich nicht. Ich habe hier eine sehr interessante und sehr erfüllende Aufgabe“, so der 57-Jährige.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des Österreichers, der die Niedersachsen vor genau einem Jahr übernommen hatte, läuft noch bis 2026, sowohl Verein als auch Trainer haben zudem die Option, den Kontrakt um eine weitere Spielzeit zu verlängern. Die Leistungen der Wölfe sind in dieser Saison sehr schwankend, zuletzt enttäuschte das Team von Hasenhüttl beim 0:1 gegen den FC Augsburg. Der Rückstand auf Rang sechs, der für die Teilnahme am europäischen Wettbewerb ausreichen würde, beträgt aktuell vier Zähler.