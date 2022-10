Hummels im erweiterten DFB-Kader

Mats Hummels kann sich weiter Hoffnungen auf eine Teilnahme an der WM in Katar machen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wird der Innenverteidiger von Borussia Dortmund „definitiv“ dem 55er-Kader angehören, den der DFB am 21. Oktober der FIFA melden muss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im November muss dann Bundestrainer Hansi Flick aus diesen gemeldeten 55 Spielern 26 Profis für den WM-Kader herauspicken. Gut möglich, dass Hummels dann unter den Auserwählten ist. Laut dem Fachblatt hat Flick die starke Form des BVB-Veteranen „genau registriert“.