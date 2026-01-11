Bundesliga
Eberl dementiert Upamecano-Meldung
Max Eberl hat dementiert, dass Dayot Upamecano (27) das Vertragsangebot des FC Bayern bereits akzeptiert hat. Bei ‚DAZN‘ sagte der Münchner Sportvorstand am Sonntag: „Solange Dayot noch nicht das grüne Licht gegeben hat, können wir gar nichts sagen.“ Zuvor hatten unter anderem ‚Bild‘ und L’Équipe‘ von einer Übereinkunft berichtet, den auslaufenden Kontrakt zu verlängern.
Eberl betont: „Was um uns herum geschrieben wird, was man irgendwo vielleicht gehört haben könnte – das sind Konjunktive. Er hat noch nicht zugesagt, er hat alles am Tisch. Warten wir ab, Schritt für Schritt.“
