Schalke-Rückkehr: Churlinov äußert sich

Darko Churlinov betont, einer Rückkehr zum FC Schalke 04 offen gegenüberzustehen. „Mir ist am wichtigsten: Ich will mit Freude Fußball spielen. Ich hatte eine fantastische Zeit bei Schalke. Wenn mir etwas von Schalke vorliegen sollte und der Klub mich zurückholen möchte, dann werde ich mich dazu entscheiden“, so der 22-jährige Flügelspieler im Interview mit der ‚Sport Bild‘. In der Saison 2021/22 war Churlinov leihweise auf Schalke aktiv. Eine Festverpflichtung war aus finanziellen Gründen nicht umsetzbar.

Im Sommer könnte es den 22-Jährigen nun erneut auf Leihbasis zu den Königsblauen ziehen. Die Ligazugehörigkeit spielt für Churlinov dabei nur eine untergeordnete Rolle: „Ich verlasse mich bei meiner Karriereplanung sehr auf meine Agentur, die wie eine Familie für mich ist. Und wenn sie mir rät, dass es gut für mich ist, mache ich auch das (in Liga zwei gehen, Anm. d. Red.).“ Bei seinem aktuellen Klub FC Burnley steht der Rechtsfuß nur selten auf dem Platz.

