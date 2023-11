U17-WM in Indonesien beginnt: Die größten Juwele

Vom morgigen 10. November an bis zum 2. Dezember werden Scouts von Klubs aus aller Welt nach Indonesien schauen. Denn dort findet die 20. Ausgabe der FIFA U17-Weltmeisterschaft statt. Ein Wettbewerb, bei dem in zurückliegenden Turnieren Spieler wie Cesc Fábregas, Toni Kroos oder auch Phil Foden erstmals internationale Aufmerksamkeit in ihrer noch jungen Karriere auf sich zogen.

Als amtierender U17-Europameister stellt Deutschland auch ein paar Talente, die bei der Verlosung um den Goldenen Ball, den Preis für den besten Spieler des Turniers, in Frage kommen. Im Mittelpunkt vieler Scouts dürfte sich vor allem Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 befinden.

Beim 17-jährigen Mittelfeldspieler, der in dieser Saison seinen Durchbruch bei den Knappen feiert und bereits elfmal zum Einsatz kam, stehen schon jetzt zahlreiche Klubs Schlange. Ein gutes Turnier von Ouédraogo würde auch S04 helfen, womöglich im Winter eine höhere Ablöse für sein Juwel zu kassieren, das im Sommer für überschaubare sieben Millionen Euro zu haben ist.

Brunner & Darvich zurück

Einer, der sich ebenfalls Hoffnungen auf den Goldenen Schuh machen darf, ist Paris Brunner. Am vergangenen Wochenende kam der 17-jährige Mittelstürmer nach seiner Suspendierung wieder für die U19 von Borussia Dortmund zum Einsatz. Für die deutsche U17 stehen nach 18 Länderspielen starke 15 Treffer zu Buche. Schon bei der diesjährigen U17-EM wurde Brunner Torschützenkönig.

U17-Kapitän Noah Darvich haben Fans aus Deutschland zuletzt seltener live zu Gesicht bekommen. Im Sommer wechselte der zum damaligen Zeitpunkt erst 16-Jährige für 2,5 Millionen Euro vom SC Freiburg zum großen FC Barcelona

Beim Barça-Nachwuchs ist der offensive Mittelfeldspieler noch kein Stammspieler. Darvich hat wie auch Brunner seit dem EM-Titel kein Länderspiel mehr absolviert. In Indonesien werden aber beide wieder eine tragende Rolle im Team von Trainer Michael Prus spielen.

Sturmsensation aus Senegal

Der wohl spannendste Spieler des Turniers ist gleichzeitig auch der Jüngste. Sturmjuwel Amara Diouf hat mit seinen zarten 15 Jahren bereits ein A-Länderspiel für Senegal in seiner Vita stehen. Im April schoss der Teenager Senegals U17-Nationalmannschaft zum Gewinn des Afrika-Cups und wurde mit fünf Treffern in sechs Spielen Torschützenkönig. In seiner Heimat wird der Linksaußen bereits mit Landsmann Sadio Mané verglichen.

Scouts werden dennoch mit einem weinenden Auge zuschauen, wenn Diouf ein gutes Turnier spielt. Denn der Weg des Ausnahmetalents ist bereits vorgezeichnet: Der FC Metz hat sich schon für 2026, also bei Dioufs Volljährigkeit, dessen Dienste gesichert. Momentan schnürt Diouf noch für die Génération Foot-Akademie in Senegal die Schuhe, die schon seit Jahren eng mit dem französischen Erstligisten zusammenarbeitet. Auch eben genannter Mané ging einst bei der Akademie und später in Metz seine ersten Schritte im Profifußball. Es sieht ganz danach aus, als würde die Kooperation in ein paar Jahren weitere Früchte tragen.

Viel Offensive aus Südamerika

An die Talente aus Brasilien und Argentinien sind klassischerweise hohe Erwartungen geknüpft. Bei den Albicelestes ist Claudio Echeverri (17) von River Plate eine feste Größe. Der Kapitän der argentinischen U17 durfte sogar schon einmal mit der A-Nationalmannschaft trainieren und hinterließ dort unter anderem bei Ángel Di María bleibenden Eindruck. Echeverri ist eine klassische Nummer zehn und kam auch schon bei den Profis von River Plate zum Zug.

Bei Brasilien, dem amtierenden Südamerikameister, dürften vor allem die beiden Offensivspieler Rayan (17/Vasco da Gama) und Kauã Elias (17/Fluminense) für Furore sorgen. Gemeinsam mit Argentiniens Echeverri wurde das Duo geteilter Torschützenkönig beim zurückliegenden U17-Turnier in Südamerika. Sowohl Rayan als auch Kauã Elias feierten zuletzt bei ihren Klubs ihre Profi-Debüts.

Darüber hinaus ist das Turnier in Indonesien für zahlreiche weitere Spieler wie beispielsweise Marc Guiu (17/FC Barcelona), schon Torschütze in La Liga, Mikey Moore (16/Tottenham Hotspur), Ethan Nwaneri (16/FC Arsenal) oder auch Mathis Lambourde (17/Stade Rennes) die Gelegenheit, sowohl international als auch für ihre jeweiligen Vereinen vorzuspielen.