Benfica holt Ex-Kölner Cabral

Sidny Cabral wechselt innerhalb der portugiesischen Liga von CF Estrela Amadora zu Benfica Lissabon. Beim Rekordmeister unterschreibt der Außenverteidiger einen Vertrag bis 2030. Erst im Sommer war Cabral von Drittligist Viktoria Köln nach Portugal gekommen.

Nach 16 Einsätzen und acht Scorerpunkten (fünf Tore, drei Assists) geht es nun weiter zu Benfica. Im November gelang Cabral mit Kap Verde erstmals in der Geschichte des afrikanischen Staates die WM-Qualifikation.