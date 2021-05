Mainz: Heidel spricht über Abgänge – Führich ein Thema?

Christian Heidel (57) vom FSV Mainz 05 rechnet nach dem Klassenerhalt im Sommer mit einem Umbruch im Kader. Auf Nachfrage erwidert der Sportvorstand im Interview mit dem ‚kicker‘: „Viele Spieler werden gehen, weil der Kader zu groß ist und noch zahlreiche Leihprofis unterwegs sind.“ Und weiter: „Nicht alle, die wir halten wollen, werden wir halten können.“ In der Rückrunde spielten die bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag stehenden Danny da Costa (27) und Dominik Kohr (27) auf Leihbasis bei den Rheinhessen. Zudem wurde im Januar Mittelstürmer Robert Glatzel (28) von Cardiff City ausgeliehen. Die Zukunft der drei Genannten ist dem Bericht zufolge aktuell noch ungeklärt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unterdessen beteiligt sich Heidel nicht an den Spekulationen über die sportliche Zukunft der Youngsters Jonathan Burkhardt (20) und Leandro Barreiro (21). Über die beiden, deren Verträge 2022 auslaufen, sagt der 57-Jährige: „Es sind junge Eigengewächse, die noch alles vor sich haben. Bo ist der beste Trainer und Mainz 05 der beste Verein für ihre Entwicklung. Warten wir mal ein paar Tage ab.“ Darüber hinaus hat sich der Bundesligist nach Angreifer Chris Führich (23), derzeit von Borussia Dortmund an den SC Paderborn verliehen, erkundigt. Nach Informationen des ‚kicker‘ steht der Rechtsfuß in der internen Liste jedoch nicht ganz oben.