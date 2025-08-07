Krösche-Klausel: SGE-Boss reagiert

Bei Eintracht Frankfurt rechnet man nicht mit einem baldigen Abgang von Sportvorstand Markus Krösche, der vom FC Bayern und von Borussia Dortmund umgarnt wird. Vorstandssprecher Axel Hellmann betont gegenüber der ‚Bild‘: „Alle, die in dem Geschäft gut arbeiten, sind immer zu irgendeinem Zeitpunkt auf der Liste spannender und großer Vereine. Ob in Deutschland oder außerhalb. Ich muss aber trotzdem immer wieder schmunzeln, weil ich mit Markus darüber geredet habe. Da stellt sich das Bild etwas anders dar als in den Medien. Ich rate allen dazu, nicht jedes geschriebene Gerücht für bare Münze zu nehmen.“

Im vergangenen Jahr hatte Krösche seinen Vertrag bei den Hessen langfristig bis 2028 verlängert. Die Spekulationen um den gefeierten SGE-Manager reißen trotzdem nicht ab. Eine Ausstiegsklausel in Höhe von acht Millionen Euro ist zwar nach dem Winter abgelaufen, laut der ‚Bild‘ beinhaltet das Arbeitspapier des 44-Jährigen aber auch für den kommenden Winter einen entsprechenden Passus. „Ich kann zu irgendwelchen Klauseln nichts sagen, da bin ich der falsche Ansprechpartner“, so Hellmann, der eine Wette auf Krösches Abgang nicht empfehlen kann: „Ich würde an Ihrer Stelle lieber auf einen Verbleib setzen.“