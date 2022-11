Medien: Freiburg-Interesse an Montpellier-Talent

Auf der Suche nach Verstärkungen wandert der Blick des SC Freiburg erneut nach Frankreich. Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, zeigen die Süddeutschen Interesse an Othmane Maamma vom HSC Montpellier. Der Vertrag des 17-jährigen Offensivspielers läuft im kommenden Jahr aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der gebürtige Franzose mit Wurzeln in Marokko sorgt aktuell in der U19 von Montpellier für Furore. In elf Spielen war das Talent an ebenso vielen Toren direkt beteiligt. International läuft Maamma für die marokkanische U20-Nationalmannschaft auf.