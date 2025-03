Längerer Ausfall: Schlechte Nachrichten bei Neuer

Der FC Bayern hat noch gestern Abend ein erstes Update zur Verletzung von Manuel Neuer gegeben. Sportvorstand Max Eberl sagte nach dem 3:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen gegenüber ‚DAZN‘: „Die Diagnose steht noch aus. Es ist etwas Muskuläres. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ob es ein Faserriss, eine Zerrung oder eine Verhärtung ist.“ Der Kapitän des deutschen Rekordmeisters hatte sich beim Jubel nach dem 2:0 von Jamal Musiala verletzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den 38-Jährigen kam Jonas Urbig in der 58. Spielminute zu seinem Debüt für die Münchner und in der Champions League. „Für ein Debüt gibt es einfachere Spiele“, so Vincent Kompany, der ein „ruhiges, souveränes“ Spiel seines Neuzugangs gesehen hat. Ob der 21-Jährige auch am Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfL Bochum zwischen den Pfosten steht, ist noch nicht klar. Eberl machte bei Neuer durchaus Hoffnung, dass es nichts Schlimmeres ist: „Der Arzt kam noch nicht auf mich zu, das ist immer ein gutes Zeichen.“

Update (8:47 Uhr): Der ‚Bild‘ zufolge soll sich Neuer einen Faserriss zugezogen haben. Damit droht der Weltmeister, die Spiele gegen Bochum, das Rückspiel in der Champions League und die Partie gegen Union Berlin am 15. März vor der Länderspielpause zu verpassen.