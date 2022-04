Die Aufstellung der Eintracht gegen West Ham

Es wartet der nächste Europa League-Abend mit Eintracht Frankfurt. Gegen Halbfinalgegner West Ham United steht die SGE vor einer ganz anderen Herausforderung als zuletzt gegen das Starensemble des FC Barcelona. Womöglich ist diese Aufgabe sogar noch eine Spur kniffliger.

Mit bewährten Kräften will Trainer Oliver Glasner eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Frankfurt schaffen. Während der Brasilianer Tuta nach abgesessener Sperre in die Mannschaft zurückkehrt, müssen Innenverteidiger Evan N'Dicka und Abräumer Kristijan Jakic ihre Strafen am heutigen Abend verbüßen. Zum Einsatz kommen stattdessen Almamy Touré und Sebastian Rode.

