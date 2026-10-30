Die Formkurve von Jacobo Ramón zeigt steil nach oben und das weckt logischerweise Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Die ‚as‘ berichtet, dass deshalb auch Real Madrid ein Auge auf die Situation des 21-jährigen Verteidigers hat. Durch ein ausgeklügeltes Vertragsmodell sicherte sich Real beim Verkauf von Ramón an die Italiener weiterhin den Zugriff.

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Neben einer 50-prozentigen Weiterverkaufsbeteiligung besitzen die Königlichen auch eine gestaffelte Rückkaufoption für Ramón. Für lediglich neun Millionen Euro könnte der spanische Topklub das Eigengewächs zurück an die alte Wirkungsstätte holen. Angsichts der Leistungen des 1,96 Meter großen Rechtsfußes wäre das ein waschechter Schnäppchen-Transfer.

Selbst wenn Real den jungen Kicker nicht für den eigenen Kader einplant, könnten sie eine Rückkehr einfädeln und bei einem anschließenden Weiterverkauf einen hohen Transfergewinn erwirtschaften. Dem Vernehmen nach beobachten auch der FC Arsenal und der FC Chelsea, wie sich Ramón bei Como entwickelt. Für die Engländer wäre ein Deal um ein Vielfaches teurer.