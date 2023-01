Schalke: Einigung & höherer Preis bei Mollet

Der Transfer von Florent Mollet vom FC Schalke 04 zum FC Nantes ist so gut wie in trockenen Tüchern. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, haben sich die Klubs auf die Modalitäten des Deals geeinigt. 1,5 Millionen Euro sollen vom französischen Erstligisten an den Tabellenletzten der Bundesliga fließen. Mollet werde Anfang nächster Woche bis zum Sommer 2025 unterschreiben.

Der 31-Jährige war erst vor rund einem halben Jahr für 500.000 Euro vom HSC Montpellier zu Schalke gewechselt. Dort stand er aber in lediglich neun Bundesliga-Spielen auf dem Platz und wurde mit den Königsblauen nie wirklich warm.

