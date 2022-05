Hamsik nie mehr für Slowakei

Marek Hamsik wird nicht mehr für die slowakische Nationalmannschaft auflaufen. Wie der extrovertierte Mittelfeldspieler über Social Media mitteilt, kommen zu seinen bisherigen 135 Auftritten im Trikot der Slowakei keine weiteren Einsätze hinzu: „Es war nicht einfach, ich habe lange überlegt, aber nach fünfzehn Jahren entscheide ich mich nun, einen bedeutenden und wunderbaren Teil meiner Fußballkarriere zu beenden.“

Der 34-Jährige konnte in der abgelaufenen Saison mit Trabzonspor die Meisterschaft in der türkischen Super Lig feiern. Mit der Slowakei scheiterte der Kapitän zuletzt 2021 beim Versuch, die Qualifikation für die nächste Europameisterschaft einzutüten. Auch bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Katar ist die Slowakei nicht vertreten.