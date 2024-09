Schalke-Malaise: Jones bietet Hilfe an

Jermaine Jones hat dem FC Schalke 04 seine Hilfe angeboten. „Natürlich, ich will Schalke immer helfen, egal in welcher Position. Auch als Co-Trainer wäre es sicher toll“, wirft der Ex-Schalker gegenüber ‚Sport1‘ seinen Hut in den Ring.

Jones stand von 2007 bis 2014 auf Schalke unter Vertrag. Aktuell trainiert der 42-Jährige in der US-amerikanischen dritten Liga den CV Fuego FC. Der frühere Publikumsliebling ist sich sicher, dass er noch einen ausgezeichneten Ruf in Gelsenkirchen genießt: „Ich kenne den Verein, hatte dort eine gute Zeit. Ich habe mich vom Ersatzspieler zum Stammspieler durchgekämpft. Die Leute auf Schalke lieben mich und ich bin mir sicher, dass ich den Verein unterstützen könnte.“