Gladbach-Vertrag: Ginter will „abwarten“

Matthias Ginter, dessen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach am Saisonende ausläuft, bleibt mit Blick auf seine Zukunft gelassen. Im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘ verrät der Innenverteidiger: „Ein Angebot für eine Vertragsverlängerung hat es in der Tat noch nicht gegeben, weil ich auch um die Schwierigkeiten weiß, die Corona für alle Vereine bedeutet. Die Borussia hatte im Vorgriff auf diese Saison bereits sehr viel Geld ausgegeben, dann aber nicht die Einnahmen erwirtschaften können, die ohne Corona vielleicht möglich gewesen wären. Also gilt es abzuwarten“.

Über einen Vereinswechsel denke der 27-Jährige aktuell nicht nach: „Letztlich mache ich mir darüber ohnehin keine Gedanken, weil ich mit dem Kopf voll und ganz bei Borussia eingespannt bin. Ich würde es als respektlos empfinden, bei Borussia Mönchengladbach zu spielen und das Fohlen-Trikot zu tragen, gleichzeitig aber über andere Vereine zu spekulieren.“