Für Mbappé: Ancelotti nimmt Real in die Pflicht

Carlo Ancelotti macht Real Madrids aktuelles Formtief nicht alleine an Kylian Mbappé fest. „Das Problem von Mbappé haben wir alle. Das Ziel ist es immer, unsere beste Form abzurufen, nicht nur seine, sondern von allen. Es ist nicht so, dass das Problem, das wir haben, nur einen Spieler betrifft. Die Aufgabe betrifft die ganze Mannschaft, da wir es bis jetzt nicht geschafft haben, Konstanz an den Tag zu legen und unsere Bestform zu zeigen. Es ist nicht individuell, sondern ein Problem von jedem von uns. Wir wollen uns steigern und alles dafür tun“, betonte der Übungsleiter auf der heutigen Pressekonferenz vor dem anstehenden Ligaspiel gegen den FC Getafe (Sonntag, 16:15 Uhr).

Mbappé kommt für den amtierenden Champions League-Sieger noch immer nicht in Schwung und absolvierte am vergangenen Mittwoch bei der 2:0-Niederlage in der Champions League gegen den FC Liverpool sein bislang wahrscheinlich unglücklichstes Spiel im Trikot der Königlichen. Nach seinem verschossenen Elfmeter beim Stand von 0:1 hagelte es weiter Kritik, da der französische Superstar nach seinem erwartungsvollen Wechsel im Sommer weiter in der Bringschuld ist.