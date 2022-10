Modric: WM „letztes Turnier“ für Kroatien

Für Luka Modric wird die Weltmeisterschaft in Katar das letzte Großereignis als kroatischer Nationalspieler sein. In einer Dokumentation von ‚FIFA+‘ schildert der 37-Jährige: „Ich bin mir dessen bewusst, dass ich in einem bestimmten Alter bin und dass das mein letztes Turnier in der kroatischen Nationalmannschaft ist.“

Bislang kommt der Mittelfeldstratege auf 154 Einsätze und 23 Treffer für Kroatien. Sein Debüt gab Modric 2006. Derzeit steht er bis Ende 2023 bei Real Madrid unter Vertrag.