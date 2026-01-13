BVB muss auf Bensebaini verzichten

Borussia Dortmund muss beim heutigen Bundesligaspiel gegen den SV Werder Bremen (20:30 Uhr) auf Ramy Bensebaini (30) verzichten. Einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge kommt das Spiel für den Defensivakteur, der erst am vergangenen Samstag mit Algerien aus dem Afrika-Cup ausschied, noch zu früh.

Im Vergleich zum spektakulären 3:3-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt wird immerhin Jobe Bellingham (20) wieder mit von der Partie sein. Der Mittelfeldspieler hat seine Rotsperre abgesessen und kehrt nach zwei Spielen Abstinenz zurück. Er nimmt den Kaderplatz von Toptalent Mussa Kaba (17) ein.