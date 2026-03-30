Der RB-Plan mit Diomande

RB Leipzig will Yan Diomande (19) mit einer Gehaltserhöhung von einem Verbleib über den Sommer hinaus überzeugen. Das ist einem Bericht von ‚Sky‘ zu entnehmen. Über den RB-Plan sei die Spielerseite schon informiert worden.

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Ob Diomande angesichts namhafter Interessenten ein weiteres Jahr in Leipzig spielt, bleibt abzuwarten. ‚Sky‘ legt sich fest, dass der ivorische Flügelflitzer allerspätestens 2027 den Abflug macht. Dann winkt den Sachsen eine ordentliche Ablöse, immerhin ist in Diomandes bis 2030 datierten Arbeitspapier keine Ausstiegsklausel verankert.