Eberl reagiert auf Salah-Gerücht

Sportvorstand Max Eberl hat auf ein Gerücht reagiert, wonach der FC Bayern Offensivspieler Mohamed Salah (33) ein Angebot unterbreitet haben soll. Gegenüber ‚winwin.com‘ stellt Eberl klar: „Nein, Mohamed Salah hat kein Angebot von Bayern München erhalten.“ Nötig wurde diese Klarstellung, da Ägyptens Teammanager Ibrahim Hassan bei ‚On Sport‘ behauptet hatte, dass die Bayern, Paris St. Germain und italienische Klubs bei Salah vorstellig wurden.

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Salah verlässt den FC Liverpool am Saisonende ablösefrei, entsprechend ranken sich zahlreiche Gerüchte um den 33-Jährigen. Neben Klubs aus Saudi-Arabien hat auch Inter Miami Interesse bekundet. Wohin es den Linksfuß zieht, ist noch nicht klar. Der FCB wird aber wohl nicht die nächste Station sein.