Watzke: BVB-Finanzlage „ein Abtraum“

Hans-Joachim Watzke verzweifelt an den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für Borussia Dortmund. Die Finanzlage des BVB sei „ein Albtraum, den ich mir so nie hätte vorstellen können“, bemerkt der Geschäftsführer der Schwarz-Gelben gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘, gibt sich aber auch kämpferisch: „Wir sind durchfinanziert, egal, was passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zunächst sind sie in Dortmund von einem Minus in Höhe von 75 Millionen Euro ausgegangen. Doch womöglich wird selbst diese Kalkulation die Realität nicht widerspiegeln, denn inbegriffen ist eine kalkulierte Stadion-Auslastung von 20 Prozent. Zuschauer wird es im Signal Iduna Park allerdings vorerst keine geben. In Anbetracht der Umstände könnte es auch zu einem erneuten Gehaltsverzicht der Profis kommen, sagt Watzke. Man müsse und werde „mit der Mannschaft sprechen, wie es mit dem Gehaltsverzicht weitergeht.“