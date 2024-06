Drei Topklubs sind dran: BVB bei Kabar unter Druck

Der 18-jährige Almugera Kabar will den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und möglichst zeitnah den Sprung in den Profibereich schaffen. Fraglich ist, ob dies bei seinem aktuellen Arbeitgeber Borussia Dortmund der Fall sein wird. Denn andere Klubs mit großen Namen machen dem Linksverteidiger schöne Augen.

Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge zeigen neben dem FC Barcelona mittlerweile auch der FC Chelsea und der AC Mailand Interesse an Kabar. Insbesondere die Blues sollen ihre Bemühungen zuletzt intensiviert haben. Beim BVB besitzt der Youngster noch einen Vertrag bis 2025. Sollte Kabar also keine Perspektive in Dortmund sehen, dann wäre ein Verkauf in diesem Sommer nicht unwahrscheinlich.

Der BVB hat die Gespräche über eine Verlängerung bereits eingeleitet. Dazu wurde Kabar die Teilnahme an der Asien-Reise in der Vorbereitung zugesagt. Sollte allerdings die Festverpflichtung von Ian Maatsen (22) klappen, dann wäre der U17-Weltmeister hinter dem Niederländer und Ramy Bensebaini (29) wohl nur die dritte Wahl hinten links. Ob diese Aussicht für einen Verbleib an der Strobelallee reicht?