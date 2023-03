Kehrtwende: Álvarez vor City-Verlängerung?

Für Julián Álvarez (23) gibt es bei Manchester City derzeit kein Vorbeikommen an Erling Haaland (22). Kein Wunder, dass der Argentinier mit seinen Spielanteilen unzufrieden sein soll. Aus diesem Grund soll der argentinische Nationalspieler sogar mit einem Tapetenwechsel geliebäugelt haben. Der FC Barcelona, Real Madrid und Paris St. Germain hätten den wendigen Stürmer übereinstimmenden Medienberichten zufolge gerne an Bord geholt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch die Citizens beabsichtigen nicht, ihren hochveranlagten Offensivspieler ziehen zu lassen. Mehr noch: Die Engländer wollen die Zusammenarbeit mit Álvarez ausdehnen und scheinbar stehen die Chancen stehen gut, dass die Bemühungen der Skyblues von Erfolg gekörnt sind. Wie der in der Regel gut informierte Journalist César Luis Merlo berichtet, finden in der kommenden Woche Vertragsgespräche zwischen Klub und Spieler statt.

Lese-Tipp

Barça: Xavi von Gündogan überzeugt

Der derzeitige Tabellenzweite der Premier League habe sein Vertragsangebot deutlich nachgebessert und wolle Álvarez mit einer signifikanten Gehaltserhöhung belohnen. Der neue Kontrakt soll bis zum Sommer 2028 datiert sein und damit ein Jahr mehr Gültigkeit als das aktuelle Arbeitspapier des Angreifers besitzen. In der laufenden Saison war Álvarez für City wettbewerbsübergreifend in 33 Spielen an 13 Treffern direkt beteiligt (zehn Tore, drei Vorlagen).