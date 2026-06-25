Dynamo Dresden macht auf dem Transfermarkt Nägel mit Köpfen. Der Zweitligist teilt mit, dass Kenneth Schmidt (24) von Absteiger Fortuna Düsseldorf nach Sachsen wechselt. Über die Vertragslaufzeit macht Dynamo keine Angabe. Der Innenverteidiger, der noch mehrere Monate aufgrund eines Kreuzbandrisses ausfallen wird, ist nach Simon Straudi (27), Nicolai Rapp (29), Robert Wagner (22), Ahmet Muhamedbegovic (27), Tobias Raschl (26) und Jonas Sterner (24) bereits die siebte Verpflichtung in den vergangenen sieben Tagen.

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Kenneth #Schmidt wechselt nach Elbflorenz. Die SGD hat den Innenverteidiger von Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Herzlich willkommen bei Dynamo, Kenny! ✍️👉 https://t.co/LDDhyuar9X #sgd1953 pic.twitter.com/eCel3Teehk — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) June 25, 2026

„Kenneth bringt sehr gute Geschwindigkeit und einen technisch versierten Spielaufbau mit. Nicht umsonst kam er in Freiburg bereits zu ersten Einsätzen in der Bundesliga. Nach der Knieverletzung werden wir die Geduld haben und ihn zunächst auf dem finalen Weg seiner Reha begleiten, um ihn dann Stück für Stück an unser Mannschaftstraining heranführen. Wir wollten ihn bewusst bereits vom Beginn der Vorbereitung mit im Kreis der Mannschaft haben, damit er von Beginn an ein Teil der Gruppe ist“, erklärt Geschäftsführer Sport Sören Gonther.