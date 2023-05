Freiburg-Duo vor Leihe?

Zwei Spieler könnten den SC Freiburg im Sommer vorübergehend verlassen. Linksverteidiger Kimberly Ezekwem (21) und Mittelfeldspieler Robert Wagner (19) sind nach ‚kicker‘-Informationen Kandidaten für ein Leihgeschäft. Beide Akteure könnten sich so ihre Sporen verdienen, um anschließend auch beim SC eine Chance bei den Profis zu erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison kamen Ezekwem und Wagner regelmäßig zum Einsatz. Erstgenannter musste allerdings in der ersten Saisonhälfte aufgrund einer Verletzung fast komplett aussetzen. Bei Wagner stehen bereits drei Kurzeinsätze in der Bundesliga auf dem Konto. Der Rechtsfuß gehört auch zum Stamm der deutschen U20-Nationalmannschaft.

Lese-Tipp

Dänen-Juwel Hey in die Bundesliga?