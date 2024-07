Medizincheck: Neuer Verein für Schmeichel

Kasper Schmeichel kehrt auf die Insel zurück. Fabrizio Romano berichtet, dass sich der vereinslose Torhüter am Dienstag oder Mittwoch dem Medizincheck beim schottischen Meister Celtic Glasgow unterziehen wird. Schmeichels Vertrag beim RSC Anderlecht lief in diesem Sommer aus, der Transfer geht also ablösefrei über die Bühne.

Die meiste Zeit seiner Karriere verbrachte der 37-Jährige bei Leicester City (479 Spiele) in England. Mit Dänemark schied der 105-fache Nationalspieler und Kapitän jüngst im EM-Achtelfinale gegen Deutschland (0:2) aus.