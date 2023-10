Nach DFB-Entlassung: Übernimmt Röhl in England?

Danny Röhl könnte seinen ersten Cheftrainer-Job in England übernehmen. Wie die in Sheffield ansässige Zeitung ‚The Star‘ berichtet, befindet sich der 34-Jährige in Gesprächen mit Sheffield Wednesday. Röhl sei einer der Top-Kandidaten für die freie Trainerstelle.

Der Tabellenletzte der zweiten englischen Liga trennte sich kürzlich vom Spanier Xisco Muñoz, der erst zu Saisonbeginn angeheuert hatte. Röhl soll schon im Sommer ein Thema bei Sheffield gewesen sein, arbeitete damals aber noch beim DFB.

Seinen Posten als Co-Trainer ist er seit Mitte September los. Zuvor hatte Röhl beim FC Bayern, FC Southampton und RB Leipzig assistiert. Nun könnte der erste Cheftrainer-Posten winken. Eine Entscheidung will der Championship-Klub laut ‚The Star‘ in den nächsten 48 Stunden treffen.