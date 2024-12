Hannover 96 heiß auf Aachen-Talent

Hannover 96 interessiert sich für ein Talent von Drittligist Alemannia Aachen. Laut ‚Bild‘ beobachten die Niedersachsen den 18-jährigen Travis Kpegouni intensiv. Der Zweitligist ist allerdings nicht der einzige Interessent, auch Standard Lüttich und Sporting Charleroi aus der belgischen ersten Liga sollen bei der Alemannia bereits vorstellig geworden sein.

Bei Aachen kommt Kpegouni bisher erst auf eine Minute Spielzeit in der Profimannschaft, die er gegen den Horremer SV (1:0) im Mittelrheinpokal sammeln konnte. Ansonsten ist der Youngster noch in der U19-Bundesliga unterwegs. Laut ‚Bild‘ ist der Flügelstürmer zunächst für die Zweitvertretung der Hannoveraner eingeplant. Das Team von Daniel Stendel spielt aktuell ebenfalls in der 3. Liga.