Akanji schließt sich Manchester City an

Der Transfer von Manuel Akanji von Borussia Dortmund zu Manchester City ist unter Dach und Fach. Der englische Meister vermeldet die Verpflichtung des Schweizer Innenverteidigers offiziell. Akanji erhält einen Vertrag bis 2027, der BVB wiederum eine Ablöse in Höhe von 18 Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni.

„Ich freue mich sehr, hier zu sein, und kann es kaum erwarten loszulegen“, sagt Akanji, „City war in den letzten Saisons eines der besten Teams in Europa. Sie sind brillant anzusehen, spielen einen aufregenden Fußball und kämpfen Jahr für Jahr um Trophäen. Hierher zu kommen, fühlt sich also wie der perfekte nächste Schritt in meiner Karriere an.“

„Vor mehreren Monaten an uns herangetreten“

Vier Jahre lang lief Akanji in schwarz-gelb auf und bestritt insgesamt 158 Pflichtspiele für die Dortmunder. Dabei wechselten sich gute Phasen mit durchwachsenen ab. Die hohen Erwartungen konnte der heute 27-Jährige, für gut 21 Millionen Euro vom FC Basel losgeeist, nicht in Gänze erfüllen. Nun darf er sich beim englischen Meister beweisen.

BVB-Sportdirektor Sebasitan Kehl sagt über den Transfer: „Manuel Akanji ist bereits vor mehreren Monaten mit dem Wunsch an uns herangetreten, den BVB in diesem Sommer verlassen zu wollen. Daraufhin haben wir uns in der Innenverteidigung für die Zukunft neu aufgestellt. Die vergangenen Wochen waren für ihn deshalb sicher keine leichte Zeit, und dennoch hat sich Manuel stets professionell verhalten und sich bei Borussia Dortmund nichts zu Schulden kommen lassen. Wir bedanken uns bei Manu für eine erfolgreiche Zeit in Schwarzgelb.“