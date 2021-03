Knäbel: Kein Ausverkauf auf Schalke

Beim FC Schalke 04 erwartet Peter Knäbel nach dem voraussichtlichen Abstieg in die zweite Liga keinen Ausverkauf. „Ich stelle mich in diesem Punkt auf eine sehr harte und lange Phase ein, in der wir enorm viel Robustheit in den Verhandlungen zeigen müssen. Eines kann ich aber sagen: Wir werden unsere Spieler sicher nicht verramschen“, stellt der kommissarische Sportliche Leiter im Gespräch mit dem ‚kicker‘ klar.

Das Problem für die Königsblauen: Fast alle Verträge wären in der aktuellen Form auch im Unterhaus gültig. Unter Umständen könnte Schalke so auf dem ein oder anderen Profi mit Erstligagehalt sitzenbleiben. Ersetzen sollen die teuren Stars laut Knäbel „noch mehr als zuvor“ die Talente aus der Knappenschmiede: „Die Jugendarbeit ist die Klammer, die den Verein mit zusammenhält. Das zu spüren ist ein schönes Gefühl. Wir geben unsere Wurzeln nicht auf.“