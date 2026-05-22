Dembélé leistet großen Schwur

Ousmane Dembélé macht keine Anstalten, Paris St. Germain in absehbarer Zeit den Rücken zu kehren. Auf die Frage des Radiosenders ‚RMC‘, ob ein Verbleib sicher sei, erwidert der Superstar: „Ja, ich habe noch zwei Vertragsjahre vor mir – bis 2028. Es läuft sehr gut im Verein; ich fühle mich mit allen großartig – dem Trainerstab, dem Präsidenten, den Spielern.“

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Darüber hinaus zeigt sich der ehemalige Dortmunder sogar bereit für eine Vertragsverlängerung. An dieser Stelle habe es allerdings noch keine Gespräche gegeben: „Wir werden sehen, ob sie mir einen Vertrag anbieten, aber ich bin glücklich im Verein, und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt.“ Im Champions League-Finale trifft Dembélé mit PSG am 30. Mai (18 Uhr) auf den FC Arsenal.