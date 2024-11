HSV geht leer aus: Van Nistelrooy landet bei Leicester

Dass er den Hamburger SV nicht übernimmt, hatte sich bereits abgezeichnet. Zu unruhig sei Ruud van Nistelrooy die Gemengelage im Umfeld des einstigen Bundesliga-Dinos. Stattdessen heuert der Niederländer in der Premier League an.

Leicester City gibt die Verpflichtung des früheren HSV-Profis offiziell bekannt. Die Foxes zogen nach der 1:2-Niederlage am Wochenende gegen den FC Chelsea die Reißleine und setzten Chefcoach Steve Cooper nach nur fünf Monaten vor die Tür. Dieser hatte wiederum erst im Sommer vom zu den Blues abgewanderten Enzo Maresca übernommen.

Amorim die Wunschlösung

Jetzt also darf sich van Nistelrooy, der bis 2027 unterschrieben hat, beim Tabellen-16. der Premier League versuchen. Für den 48-Jährigen ist es die erste Station als Cheftrainer in der höchsten englischen Spielklasse und sein zweiter Cheftrainer-Posten überhaupt. In der Saison 2022/23 war er für die PSV Eindhoven verantwortlich.

Zuletzt hatte van Nistelrooy als Assistencoach bei Manchester United gearbeitet, ehe er die Red Devils nach der Entlassung von Erik ten Haag interimistisch betreute. Dort überzeugte er mit drei Siegen und einem Remis. Das änderte nichts daran, dass sich die Verantwortlichen für die Verpflichtung von Rúben Amorim entschieden. Mitte März stehen sich die beiden nun als Cheftrainer in der Premier League gegenüber.