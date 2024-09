Kohfeldt zurück auf der Trainerbank

Trotz einer absolut miserablen Saison hielt der SV Darmstadt 98 auch nach dem Abstieg an Torsten Lieberknecht fest. Dem einstigen Aufstiegstrainer wurde am Böllenfalltor zugetraut, gleiches erneut zu schaffen. Nach einem Punkt aus den ersten vier Zweitligaspielen herrscht bei den Hessen aber die blanke Panik vor dem Durchmarsch in Liga drei und der gebürtige Pfälzer nahm selbst den Hut.

Nun ist die Nachfolge geregelt. Wie die Darmstädter offiziell bestätigen, nimmt Florian Kohfeldt auf dem Trainerstuhl Platz. Der frühere Bundesliga-Trainer beim SV Werder und VfL Wolfsburg war nach einem Engagement in Belgien bei der KAS Eupen seit März vereinslos.

Kohfeldt statt Letsch

Sportdirektor Paul Fernie erklärt: „Florian erfüllt unser gewünschtes Profil. Er bringt Erfahrung, Persönlichkeit und das Know-how mit, um unserer Mannschaft Stabilität zu verleihen & ihr Potenzial abzurufen. Er hat uns in den Gesprächen mit einem klaren Plan & seinem Feuer für die Aufgabe überzeugt."

Zuvor hatte der Sportdirektor bereits von „mehreren guten Gesprächen“ mit aussichtsreichen Kandidaten berichtet. Neben Kohfeldt galt der Ex-Bochumer Thomas Letsch als möglicher Nachfolger. Nun übernimmt Kohfeldt die Lilien, der ohnehin als Wunschkandidat des Sportdirektors galt.