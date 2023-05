Mit vier Neuen: Die mögliche Bayer-Topelf 2023/24

Klar, wie die Topelf von Bayer Leverkusen in der kommenden Spielzeit aussehen wird, hängt auch maßgeblich davon ab, ob und wenn ja, in welchem internationalen Wettbewerb die Rheinländer antreten werden. Von einem Verpassen Europas bis hin zur Champions League via Europa League-Sieg ist noch alles möglich.

Für die Kaderplaner um Simon Rolfes spricht daher durchaus, dass trotzdem schon ein Hochkaräter wie Alejandro Grimaldo (27) zugesagt hat. Der Linksverteidiger kommt ablösefrei von Benfica Lissabon. Für die gegenüberliegende Seite wurde zudem bereits Arthur (20) von América-MG verpflichtet. Der Brasilianer kostet sieben Millionen Euro und könnte Jeremie Frimpong (22) ersetzen, der es Manchester United angetan hat.

Als Königstransfer soll Granit Xhaka (30) vom FC Arsenal kommen. Der schweizerische Mittelfeld-Stratege und seine Frau liebäugeln mit einer Rückkehr ins Rheinland. Zudem muss wohl Angreifer Moussa Diaby (23) ersetzt werden. Am Franzosen sind Paris St. Germain und zahlreiche englische Klubs interessiert. Nach FT-Informationen ist Enzo Le Fée (23) vom FC Lorient ein Kandidat. Zusammen mit Supertalent Florian Wirtz (20) könnte der Franzose eine spielerisch starke Doppel-Zehn bilden.

So könnte Bayer 2023/24 spielen