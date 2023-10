Nach Gekas & Amanatidis: Neuer Grieche für den Eintracht-Sturm?

Mit Theofanis Gekas und Ioannis Amanatidis hatte Eintracht Frankfurt in der Vergangenheit zwei griechische Knipser im Sturm, die während ihrer Zeit mit dem Adler auf der Brust die Fanherzen erobern konnten. Nun rückt erneut ein Stürmer aus dem südeuropäischen Land in den Fokus der SGE.

Die ‚Frankfurter Rundschau‘ berichtet, dass Vangelis Pavlidis zum Kandidatenkreis für die Nachfolge von Randal Kolo Muani (24/PSG) gehört. Der 24-jährige Stürmer von AZ Alkmaar wartet in der Eredivisie mit herausragenden Zahlen auf. Neun Tore in sieben Spielen – eine extrem starke Quote. Kein Wunder, dass der Name Pavlidis bei der Eintracht gefallen ist.

Große Anpassungsprobleme würde Pavlidis in der Bundesliga wohl nicht haben. Der in Thessaloniki geborene Torjäger machte zwischen 2015 und 2019 beim VfL Bochum den Schritt vom Jugend- in den Senioren-Fußball. Ein Jahr lang lief er per Leihe für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund auf. Für den VfL kam er lediglich zu vier Einsätzen in der 2. Bundesliga, sein Debüt in Deutschlands Oberhaus steht noch aus.