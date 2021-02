Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Der FC Bayern darf sich auf Dayot Upamecano (22) freuen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigte gegenüber ‚Bild‘, dass der französische Innenverteidiger im Sommer von RB Leipzig nach München wechseln wird.

RB Leipzig

Angeliños Festverpflichtung steht bevor. Sollte der 24-jährige Spanier wie erwartet am heutigen Freitag gegen den FC Augsburg (20:30 Uhr) zum Einsatz kommen, greift laut ‚Sport Bild‘ die mit Manchesters City vereinbarte Kaufpflicht in Höhe von 20 Millionen Euro.

VfL Wolfsburg

Maximilian Arnold (26) bleibt den Wölfen langfristig erhalten. Der VfL vermeldete am heutigen Freitagnachmittag die Verlängerung mit dem zentralen Mittelfeldspieler bis 2026.

Gute Nachrichten zum Wochenende!



Maximilian Arnold verlängert vorzeitig um vier Jahre bis 2⃣0⃣2⃣6⃣! 💚💚💚#VfLWolfsburg pic.twitter.com/YouK1JbAsA — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) February 12, 2021

Eintracht Frankfurt

Atlético Madrid ist der ‚Bild‘ zufolge an Stürmer André Silva (25) interessiert und plant ein Angebot für den Sommer. Die SGE fordere allerdings mindestens 30 Millionen Euro. Ohne Champions League-Teilnahme dürfte der Portugiese schwer zu halten sein.

Bayer Leverkusen

Laut ‚Sport Bild‘ sind Leon Bailey (23) und Lucas Alario (28) Kandidaten für einen Abgang im Sommer. Für den Jamaikaner würde Leverkusen demnach gerne 40 Millionen Euro sehen. Alarios Preisschild ist nicht bekannt.

Borussia Dortmund

Nach der Saison könnte sich der BVB-Kader drastisch verändern. Einem Bericht der ‚WAZ‘ zufolge ist ein Verkauf bei gleich acht Profis möglich. Die Liste umfasst Jadon Sancho, Axel Witsel, Manuel Akanji, Mahmoud Dahoud, Giovanni Reyna, Jude Bellingham, Raphaël Guerreiro und Erling Haaland.

Borussia Mönchengladbach

Andreas Poulsen (21) wurde bis zum Saisonende an Austria Wien verliehen. Der dänische Linksverteidiger soll in Österreich Spielpraxis sammeln.

Borussia leiht Andreas Poulsen bis zum Ende der aktuellen Saison an den @FKAustriaWien aus. Der 21 Jahre alte dänische Linksverteidiger war schon in der vergangenen Saison für ein halbes Jahr an den österreichischen Erstligisten verliehen worden.



Erneut viel Erfolg, Andreas! 💚 — Borussia (@borussia) February 8, 2021

SC Freiburg

Der wichtigste Mann bleibt an Bord: Christian Streich hat seinen Vertrag im Breisgau einmal mehr verlängert (unbekannte Laufzeit). Seit fast zehn Jahren steht der 55-Jährige nun schon als Freiburger Cheftrainer an der Seitenlinie.

Der #SCF hat den Vertrag mit Trainer Christian #Streich verlängert. Der 55-Jährige arbeitet seit 1995 im Verein und geht in der Spielzeit 2021/22 in seine elfte Saison als Trainer der Freiburger Bundesligamannschaft.



Alle Infos: https://t.co/Oxv7HTjWhs pic.twitter.com/j0WYw4484p — SC Freiburg (@scfreiburg) February 11, 2021

Union Berlin

Timo Hübers (24, Hannover 96) ist einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge auch in Köpenick ein Kandidat. Union gesellt sich zu den Interessenten 1. FC Köln, Hamburger SV und PSV Eindhoven.

VfB Stuttgart

Borna Sosa (23) soll sich auf der vierköpfigen Linksverteidiger-Shortlist des FC Bayern befinden. Eine Anfrage aus München gibt es laut ‚Bild‘ noch nicht. Mögliche Ablöse: 20 Millionen Euro.

SV Werder Bremen

Auf besagtem Bayern-Zettel steht auch der Name Marco Friedl (22). Der Rekordmeister hat eine zehn Millionen Euro hohe Rückkaufklausel für seinen Ex-Spieler. Bremen-Manager Frank Baumann hat „deswegen keine schlaflosen Nächte“.

TSG Hoffenheim

Abwehrjuwel Melayro Bogarde (18), unter anderem auch beim BVB, Milan, Barça und ManCity gehandelt, wird dem ‚kicker‘ zufolge seinen auslaufenden Vertrag bei der TSG verlängern.

FC Augsburg

Die beiden vereinslosen Ex-Augsburg-Trainer Manuel Baum und Markus Weinzierl wurden zum Wochenstart als mögliche Nachfolger für Heiko Herrlich gehandelt. Manager Stefan Reuter stellte in der Folge klar: „Es ist ist absoluter Quatsch, dass wir über eine Trennung nachdenken.“

1. FC Köln

Max Meyer (25) sieht den Schritt nach Köln nicht als reine Gelegenheit, seine Karriere wieder anzukurbeln. „Überhaupt nicht. Ich bin mit voller Überzeugung nach Köln gekommen, um zu helfen, dass wir die Klasse halten. [..] Alles andere ist unwichtig“, sagt Meyer bei ‚Sport1‘. Über einen möglichen Verbleib nach der Saison werde *„man sich im Sommer unterhalten.“

Hertha BSC

Die Berliner wollen den 2023 auslaufenden Fördervertrag mit Linksverteidiger Luca Netz (17) um zwei Jahre verlängern. Laut ‚Bild‘ stehen die Chancen gut. Der ebenfalls interessierte FC Bayern würde leerausgehen.

Arminia Bielefeld

Fabian Klos (33) steht am Scheideweg, sein Vertrag auf der Alm endet im Sommer. Im ‚Westfalen-Blatt‘ kündigt der Bielefelder Rekordtorschütze an, ein Karriereende sei noch keine Option. Bedeutet: Verlängern oder wechseln. Die Arminia ist sein „erster Ansprechpartner“, betont Klos.

Mainz 05

Über Heidenheim und Cardiff City fand Angreifer Robert Glatzel (27) in diesem Winter in die Bundesliga. Ein „Kindheitstraum“, so der Neu-Mainzer zur ‚dpa‘, für den er „fast alles aufgegeben“ hätte.

FC Schalke 04

Königsblau sorgte für eine überraschende und vor allem kontroverse Entscheidung. Der mehrfach suspendierte und eigentlich endgültig aussortierte Nabil Bentaleb (26) wurde begnadigt und steht am Wochenende wieder im Kader. Laut ‚Sport1‘ kam das bei Teilen der Mannschaft gar nicht gut an.