Wegen Bentaleb: Schalke-Team gespalten?

Die Tür für Nabil Bentaleb schien nach der abermaligen Suspendierung im November endgültig zu. Schalke forcierte eine Trennung noch im Winter-Transferfenster, die Gegenseite sprach in Person von Bentalebs Berater von einer „unfairen Entscheidung“ und dachte über rechtliche Schritte nach.

S04-Sportvorstand Jochen Schneider hielt fest, „dass Schalke und Nabil Bentaleb offensichtlich nicht zusammenpassen.“ Auch Neu-Trainer Christian Gross betonte, eine Rückkehr in den Mannschaftskader sei keine Option.

Am Dienstag dann die überraschende Wende: Der Tabellenletzte begnadigte den 26-Jährigen, Bentaleb ist ab sofort wieder Teil des Teamtrainings. „Nach einem Gespräch mit Christian Gross entschied der Cheftrainer, den Mittelfeldspieler zurück in den Kreis des Teams zu holen“, hieß es in der Mitteilung.

Gespaltene Kabine?

Was steckt dahinter? Klar ist, das Liga-Schlusslicht greift mit Blick auf die prekäre Lage nach jedem Strohhalm – neun Punkte beträgt der Rückstand auf den Tabellen-16. Arminia Bielefeld, der noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Die sportliche Qualität des Mittelfeldspielers ist unbestritten, dennoch kommt die Bentaleb-Begnadigung nicht überall gut an.

Nach Informationen von ‚Sport1‘ haben sich mehrere Führungsspieler, darunter Sead Kolasinac, Klaas-Jan Huntelaar und Benjamin Stambouli, bei Schneider und Gross für ein Comeback des Aussortierten eingesetzt. Zugleich gebe es „nicht wenige Mitspieler“, die diese Entscheidung kritisch sehen. Die Sorge vor Grüppchenbildung und einer gespaltenen Kabine sei präsent. Ob Eigentor oder wichtiger Impuls im Abstiegskampf, müssen die kommenden Wochen zeigen.