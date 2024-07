Antwi-Adjei nach Belgien?

Außenstürmer Christopher Antwi-Adjei könnte nach seinem Abschied vom VfL Bochum einen neuen Klub gefunden haben. Wie Sacha Tavolieri berichtet, könnte es den 30-jährigen Ghanaer zum belgischen Erstligisten Standard Lüttich verschlagen. Zurzeit befinden sich die Verantwortlichen mit dem Spielerlager in Gesprächen über eine mögliche Zusammenarbeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison gehörte Antwi-Adjei nur noch sporadisch zum Stammpersonal beim VfL. Ihm gelangen in einer durchwachsenen Saison nur zwei Tore und ebenso viele Assists in 27 Einsätzen. Für eine Vertragsverlängerung konnte er sich nicht empfehlen.