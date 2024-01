ManCity: Ex-Fortune Steffen in die Heimat

Zack Steffen wechselt voraussichtlich über den großen Teich in seine US-amerikanische Heimat. Laut dem TV-Sender ‚ESPN‘ stehen die Colorado Rapids kurz vor einer Verpflichtung des 28-jährigen Keepers, der in der Saison 2019/20 auf Leihbasis im Tor des damaligen Bundesligisten Fortuna Düsseldorf stand.

Der Deal mit Steffens Klub Manchester City soll so gut wie abgeschlossen sein. Der aktuell am Knie verletzte Schlussmann ist seit der Ankunft von Ederson-Backup Stefan Ortega bei den Skyblues nur noch die Nummer drei im Torhüter-Ranking und hat kaum Aussicht auf Spielpraxis. Die dürfte er bald in der MLS erhalten.